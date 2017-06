Prefeitura de Brasiléia inicia semana do meio ambiente

Tem início neste primeiro de junho a semana mundial do meio ambiente. A prefeitura de Brasiléia, através da secretaria municipal do meio ambiente, deu início nesta quinta-feira, 01, as atividades em alusão ao Semana do Meio Ambiente no município.

A semana do meio ambiente é uma iniciativa que visa inserir a sociedade como um todo nas pautas relacionadas a preservação ambiental e conscientizar a comunidade sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.

Em Brasiléia, a semana teve seu lançamento na escola rural Valéria Bispo Sabala, situada na agrovila do Km26, com uma palestra inicial sobre a coleta seletiva do lixo, a programação contará com várias ações ambientais no decorrer dos dias, que vão desde a arborização das margens da BR-317, palestras relacionadas a preservação ambiental, até a caminhada de encerramento que será segunda-feira, 05, saindo da praça ao lado do cemitério até a praça dos seringueiros.

“A prefeita Fernanda Hassem, não vem medindo esforços para cuidar ainda mais de nossa cidade, e isso claro, envolve o cuidado com o meio ambiente. Nós da secretaria de meio ambiente de Brasiléia temos trabalhado com afinco para não só cuidar do nosso meio ambiente, como também de conscientizar a comunidade em geral de que esse cuidado não depende só de nós, depende principalmente deles. Temos feito um trabalho de arborização da cidade e das margens da BR, trazendo a tona esse debate ambiental e conscientizando a nossa população da importância de um ambiente limpo e arborizado”, ressaltou o secretário municipal de meio ambiente, Jonas Bandeira.

Estiveram presentes também na solenidade de abertura o vereador Rosildo Rodrigues, que faz uma importante defesa deste assunto na câmara municipal e a deputada estadual, Leila Galvão, que mantem o seu mandato sempre a disposição para ajudar nossa cidade.

