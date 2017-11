Prefeitura de Brasileia intensifica os trabalhos na área rural do município

SECOM

A Prefeitura de Brasileia através da Secretaria Municipal de Agricultura intensificou nos dias 23 a 26 de novembro os trabalhos de mecanização e plantio do milho no ramal do quilometro 4. Dando continuidade aos trabalhos que já vem sendo realizados desde setembro nas comunidades rurais.

Após um intenso período de trabalho que a Secretaria de Agricultura vem realizando desde o inicio do ano, nas áreas rurais de Brasileia, a equipe da prefeitura municipal deslocou seu maquinário para o plantio do milho em 50 hectares de terra, a ação durou quatro dias e beneficiou mais de 20 produtores.

O secretário de agricultura, Antônio Francisco, falou do trabalho realizado: “Aproveitamos a estiagem da chuva no final de novembro para intensificarmos o plantio do milho, e a partir de agora vamos nivelando o terreno e plantando as sementes”, informou Antônio.

O trabalho só foi possível após a gestão conseguir recuperar, arrumar, todo o maquinário para realizar o plantio. Os trabalhos foram realizados no ramal do Jarinal e na Associação Alegria do Carmo com os pequenos produtores.

Manutenção de Ramal

Além dos trabalhos de plantio no quilometro Quatro as equipe da prefeitura deram continuidade aos trabalhos de recuperação de ramais, no quilometro 52, beneficiando a comunidade do Campo Verde, realizando a recuperação no trecho do baixo do Igarapé Virtude.

Os trabalhos que a prefeitura vem realizando nos ramais são nos pontos mais críticos, conforme foi combinado com a comunidade, a exemplo de trabalhos de recuperação de ramais a gestão está concluindo mais 25 Km de ramal entre os trecho do Cajá de Cima e Campo Verde. O trabalho vai garantir a trafegabilidade de mais de 150 famílias.

