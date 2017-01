Prefeitura de Brasiléia lança ‘Ação de Inverno e Combate à Dengue’

Campanha visa alcançar 100% da cidade. Na ocasião, Fernanda Hassem lança logomarca da sua administração

Alexandre Lima e Marcus José

Mesmo diante de uma pequena chuva, a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, o vice Carlinho do Pelado e atual Secretário de Obras, funcionários da rede pública e demais secretários municipais, deu início à ‘Ação de Inverno e Combate à Dengue’.

O trabalho de planejamento está dentro do organograma da Prefeitura, onde visa levar mais segurança aos munícipes, sabendo que existem ruas que estão obstruídos e alagam nos dias de chuva, e precisa urgente das Secretarias de Obras e de Saúde.

“Estamos dando início a esses trabalhos vendo que temos de cuida de Brasiléia e da população. Moramos numa fronteira entre Brasil e Bolívia e precisamos nos precaver e contamos com uma parceria de maquinário com o Deracre, onde vamos juntar com o que temos para iniciar pelo centro da cidade e depois chegar aos outros Bairro da cidade com duas frentes de trabalho”, disse a prefeita.

Na mesma ocasião, Fernanda falou do lançamento da sua logomarca que irá lhe acompanhar no quadriênio 2017/2021, onde estão visando o povo da floresta, sem distinção de cor partidária, pois entende que o novo tempo está começando e levar esperança.

Foi destacado que, a população é o principal foco dessa campanha, mas, precisam entender que tem de fazer sua parte, manter os quintais limpos e evitar o acumulo de água em vasilhas espalhadas. Foi avisado também que os moradores podem fazer a limpeza e jogar em frente às suas casas que os veículos da prefeitura irá passar para recolher.

A Presidente da União Municipal dos Bairros de Brasiléia – UMAMB, senhora Joana Bandeira, juntamente com o Secretário Carlinho do Pelado, destacou que a Camapnha lançada nesta segunda, é de primordial importância para Brasiléia, pois, precisa cuidar de uma cidade que foi praticamente abandonada, com muito buraco, lixo e muito suja.

“Vamos estar nas ruas. Trabalhando para tentar organizar um pouco neste período de chuva e até o verão, estaremos com muito mais projetos e vamos reerguer essa cidade. Destaco aqui, que estamos dando condições de trabalhos aos funcionários, com equipamentos e segurança, pois, não vinham sendo reconhecidos como deveriam”, disse Carlinho do Pelado, Secretário de Obras de Brasiléia.

