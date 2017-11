Prefeitura de Brasileia lança o projeto Aprendendo a Reciclar na escola Elson Dias Dantas

SECOM

Foi lançado na quinta- feira, 29, na Escola Élson Dias Dantas, o projeto socioambiental Aprendendo a Reciclar, resultado do trabalho da Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente com as Escolas do município. A ação contempla a construção de lixeiras para coleta seletiva e artigos de decoração utilizando materiais reciclados.

Participaram ainda do lançamento a Prefeita Fernanda Hassem, o Secretário de Meio Ambiente Jonas Bandeira, os Vereadores Rozevete e Edu, representantes da coordenação da escola e alunos.

O secretário Jonas Bandeira falou de como surgiu a necessidade de executar o projeto e da importância para a população. “A ideia surgiu quando realizamos uma visita ao aterro sanitário de Brasileia e observamos a quantidade de pneus que estavam sendo jogados, foi quando decidimos reciclar todo o material, transformando em lixeiras de coleta seletiva e artigos de decoração”, informou Bandeira.

O projeto irá beneficiar todas as escolas de Brasileia, área urbana e rural, começando pelas escolas do município em seguida beneficiando as escolas estaduais e após, estará sendo disponibilizado para a sociedade civil. Na escola Élson Dias Dantas, as lixeiras de coleta seletiva, irão beneficiar mais de 280 alunos.

A prefeita Fernanda, ressaltou a importância de começar o trabalho de educação ambiental com as crianças. “Aprendendo a Reciclar é um projeto de consciência e educação ambiental de grande importância para toda a sociedade mundial, e nós acreditamos que começando a conscientização com as nossas crianças poderemos ter um futuro com menos poluição dos rios, das ruas e com a preservação das nossas matas, pois elas são o nosso futuro. E quero parabenizar a nossa equipe de meio ambiente, pois todos estão trabalhando de forma organizada, para que pudéssemos está realizando esse trabalho de reciclagem e coleta seletiva”, disse Fernanda.

O trabalho de reciclagem, coleta seletiva de lixos, coletas de lixo nos bairros, limpeza e manutenção da cidade faz parte do projeto, da gestão, Eu Amo Eu Cuido de Brasileia. Onde realizam trabalhos de educação e conscientização da sociedade para que descartem seus lixos de forma correta, em locais adequados, mantendo a cidade limpa e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes.

Comentários