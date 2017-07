Prefeitura de Brasiléia leva esperança para moradores de Bairro após quatro anos

São mais de 30 famílias que vivem há mais de 4 anos sem receber nenhum investimento principalmente em recuperação de ruas e iluminação pública

Ouvir a comunidade e promover o bom diálogo tem sido prioridades da Prefeita Fernanda Hassem que em apenas seis meses de gestão já esteve reunida com diversas comunidades, tanto rural quanto urbana, discutindo melhorias e anunciando investimentos.

A exemplo, essa semana esteve reunida com os moradores do Loteamento José Rabelo, localizado após o Clube da PM, juntamente com o vereador Marcos Tibúrcio (Marquinhos), Secretário Municipal de Finanças Tadeu Hassem e equipe.

Na ocasião, a Prefeita ouviu atentamente os moradores e diante das reivindicações apresentadas, assumiu o compromisso de iniciar já na primeira semana de agosto a recuperação das ruas, onde muitas delas encontram-se intrafegáveis. Além disso, irá buscar parceria junto à Eletrobrás e imobiliária responsável pelo loteamento para beneficiar os moradores com a iluminação pública. O abastecimento de água também será colocado em pauta juntamente com a equipe do DEPASA.

O vereador Marquinhos falou da importância dessa ação realizada pela administração municipal. “Para mim é um motivo de felicidade, pois a Prefeita veio e realmente anunciou alguns investimentos como a melhoria de ruas, coleta de lixo e a iluminação pública para o loteamento. A gente fica muito feliz. A população que está aqui presente hoje aplaudiu e estão ansiosos pela melhoria e com certeza, eu acredito que a Prefeita Fernanda Hassem vai atender o loteamento os moradores ficarão satisfeitos pelo empenho da Prefeita e agradeço o empenho também dos moradores, que correram atrás para que ela estivesse aqui trazendo melhorias”, destacou o vereador.

A senhora moradora do loteamento, Elen Mariele, dos Santos falou das dificuldades que enfrenta pela falta de infraestrutura do local e agradeceu pelo anúncio dos investimentos “A gente que mora aqui há algum tempo, a situação é bem difícil. Eu tenho que atravessar dois terrenos que eu mesma tenho que limpar pra ter acesso à minha casa, pois não possui rua, é um mato fechado. É praticamente um ramal mesmo as ruas, tem local que não é nem aberto. Não tem água, nem iluminação pública. É difícil o acesso para as crianças, principalmente quando chove, no meu caso eu tenho dois filhos menores de 3 anos e é uma dificuldade que só entende quem vive aqui. As propostas que a Prefeita fez nos deixou muito contentes, nós não tínhamos ouvido isso antes, estamos todos felizes e ansiosos para que os trabalhos iniciem. Ela é uma Prefeita que em tão pouco tempo está fazendo muita coisa por Brasiléia”, finalizou Elen.

A Prefeita Fernanda Hassem falou de sua emoção em poder levar investimentos à população que tanto necessita da atuação do Poder Público “Eu não dormiria tranquila sabendo que essas famílias, inclusive crianças, passam por tantas necessidades e eu não fazer nada. Estive reunida com esses moradores no período de campanha e agora que estou como gestora do município, volto aqui muito feliz em poder dizer o que realmente a Prefeitura poderá trazer de investimentos para esse loteamento, que sem dúvida, irá facilitar e melhorar a vida de todos que residem nesse local. É uma sensação muito boa, saber que estamos contribuindo com a qualidade de vida dos nossos munícipes”, finalizou a Prefeita.

Comentários