Prefeitura de Brasiléia mobilizou população para o ‘Dia D’ da Campanha Nacional de Multivacinação

Neste sábado, dia 16, foi o ‘Dia D’ da Campanha Nacional de Multivacinação, os postos de saúde estão abertos em todo o país. Cerca de 47 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos estão convocados para atualizar a caderneta de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, 53% desse público não estão com a vacinação em dia.

Em Brasiléia, a Prefeitura municipal através da Secretaria de Saúde montou toda uma estrutura visando atender o maior número de crianças e adolescentes com a vacinação. Todas as unidades de Saúde estão abertas neste sábado, 16, e centenas de profissionais de saúde, empenhados para ofertar um serviço de qualidade a quem buscar a vacinação.

Foi montada uma tenda no ramal Nazaré para contemplar também essa comunidade. Alguns coordenadores de unidades de saúde inovaram fazendo a pesagem do Programa Bolsa Família, junto com a vacinação, sendo uma forma de chamar e garantir que os pais tragam seus filhos.

A Prefeita Fernanda Hassem que fez visitas em alguns pontos de vacinação, destacou a importância desse ato.

“Basta trazer os nossos filhos até a unidade de saúde mais próxima de sua residência para atualizar a caderneta de vacinação. Com esse simples ato, estaremos protegendo os nossos filhos de inúmeras doenças. É importante que toda a população tenha essa consciência de que a vacinação é a melhor forma de se prevenir. Não deixe para depois. Vacine-se”.

Em 2016, o Brasil registrou a menor cobertura vacinal dos últimos dez anos, por isso, a meta do Ministério da Saúde é resgatar todas as crianças e adolescentes não vacinados e, com isso, iniciar ou completar os esquemas de imunização. Com o slogan Todo mundo unido fica mais protegido, a campanha começou no dia 11 de setembro e vai até o dia 22 de setembro em cerca de 36 mil postos fixos de vacinação.

