Prefeitura de Brasíleia – Nota de pesar

Nota de Pesar Falecimento Sra. Maria Anunciação

Em nome da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, o prefeito Tião Flores, e o vice-prefeito Raimundão, se solidarizam com os familiares e e amigos pelo falecimento da Sra. Maria Anunciação, Servidora do Quadro Municipal que por muitos anos prestou seus serviços a esta municipalidade com muito amor e afinco, ocorrido nesta terça feira dia 25/07/2017.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nossos votos de pesar pela grande perda para todos nós.

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.

Mateus 11:28Anunciação