Prefeitura de Brasileia participa do encerramento do curso em parceria com SENAR e anuncia melhorias no ramal do Km 59

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado visitaram na manhã de sexta-feira, 17, a Comunidade São Benedito, no ramal do quilometro 59.

A Prefeitura de Brasileia em busca de levar igualde ao acesso a formação e capacitação para a área rural, encerrou na manhã do dia 17 de novembro o curso de fabricação de produtos Derivados de Leite em parceria com o com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Graças à parceria com o SENAR, a prefeitura já finalizou quatro cursos no município.

O mobilizador do SENAR, Girley Santos, parabenizou a gestão pela inciativa em levar formação para comunidade rural e ressaltou a importância do curso. “Primeiro quero parabenizar a gestão da prefeita, Fernanda, por ter aberto as portas para o SENAR, dando oportunidade em trazer nossos cursos de pesca, formação social e de formação profissional rural. As realizações dessas capacitações são muito importantes e só quem ganha é a comunidade, se a comunidade fosse arcar com todo o custo do curso sairia muito caro, e quando a prefeitura e os sindicatos dos trabalhadores rurais de Brasileia buscam essas parcerias quem ganha é a população”, falou Santos.

Estiveram presente no encerramento do curso a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia (STR) Francisca Bezerra dos Santos, o mobilizador do SENAR Girley Santos, a Prefeita Fernanda Hassem, o Vice-Prefeito e Secretário de Obras Carlinhos do Pelado.

O curso teve duração de 40 horas, iniciou na segunda-feira 13 e encerrou na sexta-feira 17 e capacitou 13 pessoas, 2 homens e 11 mulheres.

A moradora da Comunidade São Benedito, Belmina Oliveira, relatou a felicidade em participara da capacitação. “Graças a Deus conseguimos participar do curso de produtos derivados do leite, formamos um grupo bem unido e esse é o segundo curso que fazemos juntos onde só tem acrescentar para a gente, proporcionando formação e qualificação profissional e podendo trazer uma renda extra para nossa família”, informou Belmina.

Melhorias no Ramal



A prefeita Fernanda Hassem, juntamente com o secretário de obras Carlinhos do Pelado aproveitaram a visita a Comunidade São Benedito, no Km 59, para anunciar o início dos trabalhos que serão realizados, nos dias 17 e 18 de novembro de melhorias, no ramal.

“Hoje é um dia de feriado em todo o nosso Estado, mas nós estamos aqui com a nossa equipe na comunidade do quilometro 59, nós sabemos do tamanho do desafio que temos aqui no ramal principal e nos braços dos ramais, e por esse motivo hoje estamos aqui com o nosso maquinário para realizar esses melhoramentos no ramal principal e também na ponte que dar acesso aos nossos alunos para chegar a escola para que não percam mais aulas por contas das chuvas. Nós viemos hoje aqui, além de anunciar as melhorias do ramal, para participar do encerramento do curso, onde a prefeitura entrou com doou 90% do material para que todos as pessoas pudessem participar da formação, e nós podemos ver nos olhos de cada um deles a alegria e contentamento em participar. E nós entendemos que o papel do poder público é de estar presente com a comunidade e trazer investimentos”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

