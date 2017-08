Prefeitura de Brasileia realiza a 1°Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

Raylanderson Frota

Com o tema: Política Nacional de Vigilância em Saúde e o Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) como Direito a Proteção e Promoção da Saúde do Povo Brasileiro, a Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia realizou nesta quinta-feira, 24, a 1° Conferência Municipal de Vigilância em Saúde.

A conferência foi realizada no auditório do Centro de Educação Profissional (CEDUP) e contou com a participação dos membros do Conselho Estadual de Saúde, servidores municipais de saúde, estudantes dos cursos de nutrição e técnico em enfermagem, conselheiros de Saúde do município e a presença da Prefeita Fernanda Hassem.

O objetivo do curso é a realização de propostas que possam compor o plano anual de saúde, dentro do município e estado, e se tornarem políticas públicas a nível nacional.

“Para nós conselheiros esse é um momento muito especial, pois é o espaço que temos para refletir e debater a temática de Vigilância em Saúde, já que nas outras conferências não temos a oportunidade de discutir esse tema”, ressaltou Dhiony Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Durante a conferência foram debatidos os temas de epidemiologia, imunização, cuidados com a população e abordagem durante atendimento.

Fabiana Rosas, conselheira estadual, ressaltou o papel do Conselho Estadual na melhoria e elucidação de propostas para a saúde. “Durante as conferências municipais são elaboradas as propostas que levamos para o Conselho estadual, debatemos, e encaminhamos para o Conselho nacional com o objetivo de se tornarem políticas públicas e executadas em todo o país. Esse é um trabalho de formiguinha, valorizando suas bases, que beneficiará todo o país”, enfatizou Rosas.

Segundo o secretário de Saúde, Francisco Borges, a realização desta conferência representa a inclusão do município dentro das temáticas de prevenção seguindo o modelo de serviço do SUS.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Brasileia, Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Conselho Nacional e Municipal de Saúde.

Comentários