Prefeitura de Brasileia realiza a 6° edição do Domingo na Praça

O município de Brasileia recebe espetáculo teatral ‘As Mulheres de Molière’ na 6° Edição do Domingo na Praça, realizado no último domingo, 24, na Praça Hugo Poli.

O Domingo na Praça é uma idealização da Prefeitura Municipal de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, que a cada edição busca novas parcerias para trazer diversas atrações para o município.

O teatro de rua, As Mulheres de Molière, realizado pelo grupo teatral Visse e Versa de Ação Cénica, faz parte da VII Aldeia Caiçuma das Artes realizado pelo Serviço Social ao Comerciário (SESC), que está percorrendo vários municípios do Acre, levando cultura e entretenimento a população.

“Nós estreamos essa peça em 2009, aqui em Brasileia, e já percorremos diversos municípios do Estado. Além do nosso espetáculo, a vários outros sendo realizado nos demais municípios acreanos que tem o Sesc. E quero parabenizar a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem e a Angra Cavalcante, gestora do Sesc Brasileia, por terem realizado essa parceria e trazer cultura para a população”, falou Lenine Alencar, diretor teatral.

A 6° Edição do Domingo na Praça contou com diversas apresentações musicais, da escola de música Sonarte, e com a exposição das Bonecas Abayomi e a oficina de confecção de bonecas coordenada pelo Christian Moraes.

“Estamos aqui na praça hoje finalizando mais uma etapa de apresentações nos municípios, e muito feliz por ser no programa Domingo na Praça, e isso é um benefício muito grande para a cidade, que a prefeitura e o Sesc está proporcionando aos habitantes”, relatou Christian Moraes, produtor cultural.

Todo último domingo do mês a Prefeitura de Brasileia realiza o Domingo na Praça, trazendo várias atrações culturais, artísticas e musicais. Levando cada vez mais cultura para a população do Alto Acre.

