Prefeitura de Brasileia realiza alvorada em comemoração aos 107 anos do município

Raylanderson Frota

Iniciando as comemorações dos 107 anos de Brasileia, a prefeitura juntamente com a banda da Policia Militar (PM) de Rio Branco resgatam uma das mais antigas tradições da cidade, o alvorada, que há cinco anos não era mais realizado.

O alvorada percorreu as principais ruas e pontos da cidade, despertando a população que aos poucos saia de suas casas e ficavam olhando pela janela para saudar os músicos que passavam.

O morador João Evangelista, 84 anos, ficou muito emocionado ao poder reviver essa tradição no município. “É muito emocionante poder vivenciar essa festa novamente, desde a minha infância que todos os anos, no dia 3 de julho, era comum os músicos militares passar pelas ruas tocando e cantando os parabéns para a cidade. Estou muito honrado e agradecido com a prefeita Fernanda Hassem e o Vice – prefeito Carlinhos do Pelado por trazer novamente a tradição e a alegria ao povo de Brasileia” destacou Evangelista.

Durante a caminhada foi realizada a queima de fogos preparada e organizada pela equipe da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação. “Hoje é uma data muito importante, Brasileia comemora 107 anos e nós estamos aqui juntamente com a banda da Policia Militar para poder saudar e parabenizar os munícipes de Brasileia dando continuidade a nossa festa”, informou Ramiege Silva, secretária de Educação.

O alvorada teve início em frente a prefeitura passando pelas ruas Odilon Pratagi até a praça Valdemir Lopes e dando continuidade até os principais pontos da cidade encerrando na saída da cidade com destino a Assis Brasil. E as atividades continuam no decorrer de todo o dia até a noite com o desfile das bandas de fanfarra de Brasileia, Xapuri, Epitaciolândia e Rio Branco.

