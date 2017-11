Prefeitura de Brasiléia realiza atividade na secretaria de Obras em alusão ao Novembro Azul

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, 29, na Secretaria de Obras, uma ação voltada aos servidores, proporcionando atividades dedicadas à saúde do homem, em andamento a alusão ao Novembro Azul, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Essa ação é voltada para a campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade, a respeito de doenças masculinas.

Contou com atendimento médico, atendimento de enfermagem, aferição de PA, vacinação, testes rápidos para sífilis, HB, HCV, e HIV, solicitações de exames, orientações e ações preventivas, além do exame PSA que só é disponibilizado na rede particular, através de parceria a Prefeitura está realizando gratuitamente o exame a todos os servidores.

O Vice-prefeito e Secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, falou sobre a atividade realizada na secretaria.

“Está acontecendo na secretaria de obras uma atividade sobre o Novembro Azul, através da secretaria de saúde, com os homens que se dedicam dia-a-dia a limpeza de nosso município, para que através desse acompanhamento eles possam se prevenir ainda mais”, disse Secretário Carlinhos.

O Secretário de Saúde, Francisco Borges, explicou sobre a ação.

“Essa é mais uma ação em alusão ao Novembro Azul, que iniciou dia 1º de novembro e estamos fechando o mês e nada mais justo que realizar esse trabalho na secretaria de obras, pois é uma exclusividade da prefeita, Fernanda Hassem, cuidar da saúde da população, trazendo a eles o exame de PSA, que é uma referência”, disse Secretário Borges.

O funcionário de Obras, Angilberto Gurgel, falou sobre a importância de receber este atendimento.

“Para que possamos realizar um bom trabalho na secretaria de obras temos que ter saúde, precisamos deste atendimento, pois trabalhamos com esgoto e serviços difíceis, e essa prevenção é muito importante, então agradecemos a Prefeita de Brasiléia e a Secretaria de Saúde pela preocupação”, finalizou Angilberto.

