Prefeitura de Brasiléia realiza atividades esportivas e culturais no município

A Prefeitura Municipal de Brasiléia promoveu, através da Gerencia de Esportes, no sábado (27), o I Torneio Internacional de Futsal Feminino, no Ginásio de Esporte Eduardo Lopes Pessoa. Tratou-se de uma iniciativa inédita, pois nunca houve um campeonato internacional feminino na cidade. Participaram quatro equipes: de Brasiléia (Campeã), Belo Jardim de Rio Branco (Vice), Epitaciolândia (3ª lugar), e Sedede de Pando – Bolívia.

O objetivo do torneio foi apoiar e valorizar o esporte especializado, promovendo a participação da mulher nas partidas e competições de futsal organizadas no Município.

A Deputada Estadual Leila Galvão falou da inciativa do torneio. “Poder participar desse torneio, realizado pela prefeitura de Brasiléia em parceria com Epitaciolândia, representa muito, sabemos que tem muitas meninas que desejam e gostam de praticar o esporte e faltava apenas esse incentivo que o poder público, na gestão da Fernanda, tem realizado”, destacou Leila.

As partidas foram muito bem disputadas com muitos gols e jogadas vibrantes que arrancaram gritos da torcida, que foi prestigiar o torneio.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, elogiou a organização do evento: “Quero parabenizar a prefeita Fernanda Hassem por ter acolhido as equipes. E dizer que nós estamos aqui contribuindo e a disposição para qualquer evento esportivo ou cultural que venha acontecer na cidade de Brasiléia, assim como, os que forem ser realizados na região do Alto Acre” disse Flores.

A Prefeita Fernanda Hassem, falou da importância do torneio. “Brasiléia tem uma característica muito forte com o futsal, e hoje nós estamos dando o pontapé inicial para a realização do primeiro torneio internacional de futsal feminino, o primeiro de muitos que planejamos realizar. Hoje, sábado, está sendo repleto de atividades aqui em Brasiléia onde tivemos um evento de Hip-Hop na praça do Centro Cultural e estamos encerrando a noite aqui no ginásio de esporte”, falou Fernanda.

O torneio foi uma realização da Prefeitura de Brasiléia em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia e contou com o apoio do Governo de Pando, através do Secretário Estadual de Esporte Cristian Huari, Deputada Estadual Leila Galvão, Gerente de Esporte Clebson Venâncio, representante da Escola Belo Jardim de Rio Branco José Vitorino Neto, ex-vereador Carlos Portela e ao vereador Rozevete.

Hip-Hop na praça

A prefeitura através da secretaria municipal de cultura, Raimundo Lacerda, realizou a noite do hip-hop na praça do Centro Cultural em Brasiléia. A atividade contou com a presença dos representantes do movimento cultural no município além da equipe Rasta Crew de Rio Branco. Durante o evento foi realizado grafite, Batalhas De Rima (BDF), ‘game of skate’ e ‘break dance’.



