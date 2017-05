Prefeitura de Brasiléia realiza Café da manhã em homenagem ao dia do Gari e das Margaridas

A Prefeita Fernanda Hassem, participou na manhã deste sábado, 20, no Centro de Convivência do Idoso, de um café da manhã em homenagem ao dia do Gari e Margarida comemorado no último dia 16, além do Sorteio de diversos brindes para os 51 Garis e margaridas que fazem parte da equipe da secretaria de Obras.

Além da Prefeita Fernanda Hassem, estiveram presente diversos secretários que fazem parte da equipe da prefeitura de Brasiléia, o presidente da câmara de Vereador Rogério Pontes, vereadores Zé Gabriele, Roservete, e Sabá Moraes.

Para que nossa cidade, fique limpa e bem cuidado além do cuidado de cada um cidadão, os Garis e Margaridas tem um papel fundamental, para manter nossa cidade limpa, são eles que acordam sedo faça chuva ou sol, passam nas ruas de Brasiléia recolhendo toda sujeira muitas fezes deixadas em local inadequado.

Elizangela Sampaio, 36 anos, mãe de 2 filhas, é uma das 3 margaridas que cuidam da limpeza da cidade e agradeceu pelo reconhecimento.

“Quando eu fiz o concurso as pessoas perguntavam porque eu não escolhia outra profissão.Tem gente que olha com preconceito, e é um trabalho como outro qualquer, e eu tenho muito orgulho do que faço. Agradeço a Prefeita, Fernanda Hassem, pela festa em homenagem ao nosso dia, isso nos entusiasma a fazer melhor o nosso trabalho”, disse.

Francisco Dias, que completa hoje 50 anos de idade, também agradeceu pela festa.

“Essa festa é muito importante, pois, valoriza o gari que para nossa sociedade, é quase invisível. Essa gestão está de parabéns por essa linda iniciativa, e nos saímos daqui muito felizes”, falou.

A Prefeita Fernanda Hassem, destacou a importância da profissão.

“A prefeitura não poderia deixar passar em branco um dia tão importante como esse. Os nossos garis e margaridas, cuidam com muito carinho da nossa cidade, o crescimento do nosso município passa por eles, que acordam cedo para limpar a nossa cidade, e muitas vezes são discriminados. Estamos trabalhando com espírito de equipe, eles fazem parte da nossa equipe, e temos total confiança no trabalho realizado diariamente”, destacou.

O secretário de Obras, Carlinhos do Pelado, falou emocionado sobre sua equipe.

“Essa equipe merece todo o nosso respeito, eles são meu amigos, estão comigo todos os dias cuidando da nossa cidade. E hoje estamos aqui demonstrando nosso respeito e compromisso com toda nossa equipe”, ressaltou secretário de Obras, Carlinhos do Pelado.

Comentários