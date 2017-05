Vídeo: Prefeitura de Brasileia realiza campeonato de Futsal 2017

Esta tudo pronto para o início do Campeonato Brasileense de Futsal 2017, o evento inicia dia 20 de maio no Ginásio de Esporte Eduardo Lopes Pessoa, serão 57 equipes que irão disputar o campeonato, que será dividido em 7 categorias entre elas sub-17, 2° e 1° Divisão, masculino e feminino.

O Ginásio, está de cara nova com banheiros e vestiários reformados, iluminação e pintura restauradas em todo o prédio, a praça, que fica em frente ao ginásio, também recebeu melhorias bancos reformados e iluminados para que o torcedor tenha um conforto e venha torcer pelo seu time favorito.

“Estamos convidando toda população para vir ao Ginásio de Esporte Eduardo Lopes Pessoa prestigiar a abertura do Campeonato Brasileense de Futsal, a Prefeita, Fernanda Hassem, tem pedido o comprometimento para que possamos dar uma nova cara ao esporte do município, e é isso que estamos fazendo”, disse o Gerente de Esporte Clebeson Venâncio.

As equipes serão dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, para o início das partidas que começam as 19:00 horas no dia 20 de maio, o primeiro confronto acontecerá entre as equipes do Jaraguá Clube, de Brasiléia e Praia Clube de Epitaciolândia.

Comentários