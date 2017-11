Prefeitura de Brasileia realiza encontro pedagógico do programa Asas da Florestania

SECOM

Levar escolarização de qualidade para comunidades ribeirinhas, indígenas e extrativistas, localizadas em zonas de difícil acesso no Acre é a principal diretriz do programa Asas da Florestania adulta e infantil.

Durante todo o ano de 2017, a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou no último dia útil de cada mês o encontro Pedagógico Programado com os professores que trabalham com o programa Asinhas do Saber, como é conhecido o Asas da Florestania voltado ao público infantil.

A secretária de educação Ramiege Rodrigues, falou a respeito do encontro e seus benefícios: “Estamos realizando hoje a última formação com os agentes educadores que trabalham com o programa Asas da Florestania Infantil, que atende crianças de 4 e 5 anos na área rural e comunidades de difícil acesso. O programa foi aderido pela gestão municipal, trabalhando diretamente com 26 turmas na zona rural, proporcionando a essas crianças o acesso ao ensino infantil”, destacou Ramiege.

O programa busca garantir a permanência de crianças, jovens e adultos nas suas localidades de origem, adequando as metodologias a peculiaridades da realidade rural da Amazônia.

“Com o início dessa nova gestão, nós do Asinhas, procuramos inovar a forma de realizar a capacitação e avaliações com os agentes educadores, realizando um encontro mensal todo último dia útil do mês. Trazendo novidades para os professores, dinâmicas, formações, tudo isso para agregar ainda mais conhecimentos para eles”, ressaltou Selivânia Gomes, coordenadora do Asas da Florestania.

Leiliane Souza, professora no quilometro 26, de Brasileia, destaca que o projeto tem sido uma das alternativas mais eficientes voltadas para o atendimento nessas áreas. “Educar em localidades afastadas é um desafio que requer ações inovadoras. O projeto tem mostrado sua eficiência, reduzindo a taxa de analfabetismo no interior da floresta”, ressaltou.

A prefeita Fernanda Hassem destacou o resultado que o os educadores têm alcançado. “Estou muito feliz em poder estar participando hoje do encontro, juntamente com vocês, sei dos esforços que todos aqui tem realizado para garantir o acesso de nossas crianças a educação e alcançarmos nossas metas. Não é fácil, nós sabemos, mas quero parabenizar a todos pelo esforço e resultado”, finalizou Fernanda.

