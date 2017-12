Prefeitura de Brasiléia realiza o Natal Solidário com distribuição de presentes

SECOM

O natal é uma época de festa e alegria, e foi com este sentimento que foi realizada na ultima quarta-feira, 20, o Natal Solidário 2017, na quadra do bairro Ferreira Silva. Foram mais de 1000 pessoas que participaram de uma manhã diferente, com brincadeiras, bolos, refrigerantes, presença do Papai Noel e distribuição de brinquedos.

A ação foi realizada pela prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Assistência Social e contou com a presença de diversas autoridades: Prefeita Fernanda Hassem, o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, a Deputada Estadual Leila Galvão, os Vereadores Rozildo, Zé Gabriele e Edu, Secretários, crianças e moradores da comunidade.

O natal solidário foi um momento de confraternização da equipe da Prefeitura de Brasiléia com a comunidade e famílias com os filhos, para os unirem em uma manhã divertida. “É muito bom poder realizar essa atividade hoje, nós já estamos trabalhando a meses em buscas de parcerias para que pudéssemos realizar essa festa para todas as crianças carentes aqui de Brasiléia. Quero agradecer a todos os pais e familiares que trouxeram as crianças, aos nossos patrocinadores, aos nossos vereadores e principalmente a equipe da assistência social que se empenharam bastante para que a festa fosse realizada”, destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasiléia.

O evento foi uma promoção da Administração Municipal através da Secretaria de Assistência Social, Deputada Leila Galvão e Manoel Moraes e ACREAVES.

Para a dona de casa, Andreia Oliveira, mãe de dois filhos, a ação trouxe muita alegria para as crianças podendo presentear aqueles que não tem condições. “Às vezes nós não podemos comprar presentes para as crianças, e quando chegamos nesses eventos eles conseguem os brinquedos e ficam muito feliz e eu acho muito bonita a ação da prefeitura”, ressaltou Andreia Oliveira.

Segundo a Deputada Leila Galvão a atividade “representa uma grande alegria poder encontrar tantas crianças, na expectativa de receber seus presentes, com a satisfação no rosto e isso transforma o nosso conceito de natal. No natal celebramos o nascimento de cristo e também a ajuda ao próximo”, falou Leila.

A secretária de assistência social, Josiane Pimentel, falou da ação. “Estamos muito feliz em poder encerrar as atividades do ano de 2017 celebrando com as nossas crianças que atendemos através dos programas sociais fazendo a entrega dos brinquedos. Quero agradecer a todos que colaboraram, desde o bazar solidário, a prefeita Fernanda Hassem que durante todo ano incentivou as ações realizadas pela assistência social”, finalizou Josiane.



Comentários