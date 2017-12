Prefeitura de Brasiléia realiza recuperação em 6 ramais do município

SECOM

As obras de recuperação e melhorias nos ramais do quilometro 19 no trecho da linha 8 até o Cajazeiras, Km 13, Km 52, ramal da Esperança, ramais do Km 84 e o ramal do Km 59, já se encontram em fase de conclusão. Nos seis ramais, a pista principal é feita com pavimento em piçarra, possui 3 metros de largura e mesmo no período chuvoso a Prefeitura de Brasiléia tem intensificado os trabalhos.

Realizada pela Secretaria Municipal de Obras, essa revitalização faz parte do pacote de obras de recuperação e melhorias de ramais programados pela gestão municipal de Brasiléia, administrada pela prefeita Fernanda Hassem.

“Nós já estamos completando 1 ano à frente da secretaria de obras e a quase três meses estamos trabalhando com a recuperação de ramais, atendendo ao pedido da prefeita Fernanda, nos pontos mais críticos que foram apontados pelos moradores que estavam ficando isolados pela falta de trafegabilidade”, falou Carlinhos do Pelado, secretário de obras e vice-prefeito de Brasiléia.

Os trabalhos realizados vão além de melhorias de ramais, as equipes também estão colocando bueiros para que facilite o escoamento das águas da chuva, sem danificar o trabalho realizado e sem criar atoleiros, impedindo o trafego da população.

O produtor rural, Raimundo Cardoso dos Santos, morador do quilometro 59 há 45 anos, falou a respeito do trabalho que a prefeita Fernanda Hassem e sua equipe tem realizado na área rural do município. “Eu posso garantir que não é só eu que estou satisfeito com a nova prefeita de Brasileia, Fernanda, muitos amigos, até mesmo de outros ramais, já me falaram que ela tem cumprido suas promessas e melhorado os ramais onde moram. Agora é esperar que ela continue trabalhando, garantindo a nossa trafegabilidade e escoamento da nossa produção”, finalizou Raimundo.

