Prefeitura de Brasiléia realiza reunião de avaliação do planejamento estratégico

A prefeita Fernanda Hassem, e os 11 secretários da Prefeitura de Brasileia, participaram na terça-feira, 14, da reunião de avaliação do Planejamento Estratégico da cidade, elaborado por cada secretaria e pela gestão no inicio de 2017. A reunião foi realizada no auditório do Centro de Educação Permanente (CEDUP).

O objetivo da reunião foi avaliar se nos dez primeiros meses de gestão a equipe municipal, gabinete e secretarias, conseguiu realizar todas as ações propostas durante a elaboração do plano de governo, da prefeita Fernanda Hassem, para o primeiro ano de mandato. Colocando em prática uma gestão pública eficiente e capaz de entregar serviços públicos com qualidade.

A prefeita Fernanda, destacou que esta é mais uma etapa da concretização do planejamento do município. “Estamos realizando mais uma ação que foi planejada no inicio do ano, onde havíamos reunido toda a nossa equipe e fizemos o planejamento para 2017. E a partir dessa avaliação, que vamos corrigir o que não deu certo, para alcançarmos o que faltou, e estava previsto, para ser executado esse ano. Os nossos secretários conhecem a realidade do munícipio, sabendo das dificuldades para levar melhorias e benefícios para a população, em especial as da área rural, durante o nosso inverno amazônico. E a partir do que for apresentado durante a avaliação vamos em buscar de levar ainda mais melhorias para a população”, falou Fernanda.

O secretário adjunto da Secretaria de Articulação Institucional (SAI), Irailton Lima, explicou que o modelo de governança que foi implantado surgiu a partir dos diálogos, entre governo e prefeitura, e necessidades da população.

“A prefeitura de Brasileia tem um nível de planejamento e execução muito bom, onde a prefeita Fernanda é uma liderança, e tem a capacidade extraordinária de conduzir a equipe e organizar os trabalhos. E nós, governo do Estado, estamos colaborando com a prefeitura no processo de planejamento e avaliação, para medir o nível do que foi executado com o que havia sido planejado, onde o resultado é uma gestão mais organizada e eficiente”, informou Irailton.

Para a secretária municipal de planejamento, Suly Guimarães, a cada momento o projeto ganha materialidade e evolui. “A partir do momento em que você vê o planejamento ganhar vida, você vai avançando etapas, colocando isso na rotina e vai garantindo ações articuladas sem perder o foco, que é recuperar em Brasileia a qualidade de vida”, declarou.

