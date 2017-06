Prefeitura de Brasiléia realiza torneio de voleibol na Praça Ugo Poli

O evento que faz parte da programação em comemoração aos 107 anos de fundação do município contou com participação de equipes de Brasiléia e convidadas de Assis Brasil e do país vizinho Bolívia.

Dia 03 de julho é comemorado o aniversário de Brasiléia e a Prefeitura municipal vem realizando uma extensa programação alusiva à data, merecendo destaque hasteamento dos pavilhões, inauguração de rua, atividades esportivas e desfile cívico.

E foi o clima de alegria e espírito de competição que marcou o torneio de voleibol realizado nesta segunda-feira, 26, na Praça Ugo Poli, onde o público lotou a arquibancada e aproximadamente 40 atletas participaram dos jogos, sendo distribuídos entre as equipes de Brasiléia, Assis Brasil e Amazônia, de Cobija.

“Estamos aqui com um triangular de vôlei, organizado pela Prefeitura de Brasiléia que só vem somar com o fortalecimento do esporte local, onde uma das prioridades da atual gestão é levar entretenimento e lazer através da prática esportiva a todos os cidadãos do nosso município. A atividade foi realmente um sucesso”, destacou o Gerente Municipal de Esportes Clebson Venâncio.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado que participou da atividade representando a prefeitura mencionou da alegria em prestigiar o torneio “É uma satisfação grande está participando, na juventude nós passamos aqui por essa quadra e estou bastante emocionado assistindo esse jogo de vôlei, pois a muito tempo eu não via as pessoas se divertindo aqui na Praça Hugo Poli, essa torcida animada, esse calor humano. E isso é graças ao grande emprenho da Prefeita Fernanda Hassem, que tem se dedicado a cada dia para que possamos fazer o melhor por Brasiléia”, disse Carlinhos.

A grande final do torneio de vôlei teve uma disputa acirrada entre Brasiléia e Amazônia de Cobija, sagrando-se campeã a equipe do município de Brasiléia.

