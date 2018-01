Prefeitura de Brasiléia realiza trabalho de arborização na cidade

SECOM

A Prefeitura de Brasiléia realizou na quarta-feira (17), o plantio árvores por toda a cidade, que se estenderá até o final do ano. O primeiro local a receber cerca as mudas foi na saída da cidade sentido Assis Brasil, no trecho da rotatória até residencial Jatobá.

O Secretário de Meio Ambiente, Jonas Bandeira, explicou que iniciativa visa arborizar toda a cidade trazendo benefícios para toda a população através de mais sombras e melhor respiração.

“Os trabalhos foram retomados no dia 16 de janeiro, aproveitando o período de inverno para darmos continuidade ao projeto de arborização que irá beneficiar toda cidade de Brasiléia”, falou Jonas Bandeira, Secretário de Meio Ambiente.

Os trabalhos de arborização desenvolvido pela secretaria de meio ambiente tem sido realizada de acordo com o cronograma de trabalho desenvolvido pela secretaria de planejamento e obras para que possam desenvolver o município juntamente com a sustentabilidade.

