Prefeitura de Brasiléia realiza trabalho de recuperação de ramal no km 60

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Obras está realizando na área rural, a Operação Ramais com a recuperação dos pontos mais críticos, para que os produtores não fiquem no isolamento nesse período de chuvas intensas.

O Ramal Santa Helena, no Km 60, foi contemplado com a recuperação de 2 bueiros que vinham causando transtornos no descolamento dos moradores.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local verificando o andamento dos trabalhos.

A Prefeitura continuará realizando trabalhos de recuperação para que no período invernoso as comunidades estarão recebendo a melhorias de pontos críticos, até que essa estação passe para a Secretária de Obras desenvolver seu trabalho normalmente.

O produtor rural Onildo Damasceno, falou sobre o trabalho que está sendo realizado.

“Agradecemos o trabalho pois solicitamos para a prefeitura a recuperação do bueiro e fomos atendidos, com isso só agradecemos pelo trabalho realizado em nosso ramal, já que moro aqui por 45 anos”, disse.

Sebastiao Eldecir – Tiãozinho produtor rural do ramal Santa Helena expôs sua felicidade na recuperação do trecho do seu ramal.

“Os dois lugares que mais esperávamos era a recuperação desse bueiro que estava isolando o nosso ramal, é muito importante para a nossa comunidade está saindo do isolamento através do trabalho da Prefeitura”, falou.

o Vice-prefeito e Secretário de Obras Carlinhos do Pelado, falou sobre o trabalho que está sendo realizado no local.

“Estamos com uma equipe montada, trabalhando com uma retro, uma pá mecânica e uma caçamba, em todo o período de inverno no intuito de melhorar as condições dos ramais que estão em pontos críticos, levando mais dignidade e o direito de ir e vim”, finalizou.

