Prefeitura de Brasiléia retoma atividades para idosos do Município

O Centro de Convivência dos Idosos de Brasiléia atende mais de 100 pessoas da melhor idade do município com diversas atividades que proporcionam um espaço de inclusão social, estimulando a participação no contexto familiar e comunitário, refletindo sobre o processo de envelhecimento como qualidade e valorização da vida, e com isso a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Assistência Social, optou por não ter recesso no início de 2018 nas atividades realizadas com os idosos no centro, sendo uma reivindicação dos mesmos.

As atividades são realizadas três dias da semana, segundas, quartas e sextas, às 05h30min da manhã com o Educador Físico e após as atividades é servido um lanche aos idosos. O centro continuará funcionando normalmente durante o mês de janeiro, a espera dos meninos e meninas da melhor idade.

O Centro também realizará no dia 26 de janeiro uma festa temática vermelha e preta, para a melhor idade.

A Secretária de Assistência Social Joseane Pimentel falou sobre o assunto.

“Diferente dos anos anteriores, esse ano optamos por não fazer recesso, porque a Prefeita Fernanda Hassem junto com a equipe da Assistência, entende a importância de não parar as atividades do centro, que nos anos anteriores entrava em recesso em dezembro e só retornavam após o carnaval e a Prefeitura percebe que é um tempo longo para interromper as atividades que fazem tão bem aos idosos que participam do centro”, finalizou a Secretária.

Comentários