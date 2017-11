Prefeitura de Brasiléia segue trabalhando na recuperação de ramais

A Gestão municipal trabalha intensamente buscando levar investimentos para as comunidades urbanas e rurais. A Prefeita Fernanda Hassem esteve realizando duas agendas de reestruturação de ramais, todos realizados com recurso próprio.

O ramal do Polo foi um dos beneficiados que passou por uma recuperação total, firmando o compromisso da gestora com aqueles moradores que são os maiores abastecedores agrícolas do mercado e feira municipal.

O morador Joarez Coelho falou sobre a importância do trabalho que a prefeitura está realizando. “Para os moradores é muito importante esse trabalho que está sendo feito no ramal, já que facilita o escoamento de produção de todos os produtores do ramal. Além do escoamento do meu aviário que pega 20.000 frangos e tenho que transportar essas aves de inverno a verão e então se ela não mandasse recuperar como eu iria escoar”, disse.

O morador José Fraile falou de sua felicidade com a recuperação do ramal que vive há muitos anos e também pelo trabalho exercido pela administração pública. “Eu fico muito feliz pelo trabalho que vem sendo feito, pois estamos há muitos anos sem receber esse atendimento, foi uma reivindicação da comunidade que a prefeita prometeu e cumpriu, então ficamos muito felizes e gostaria também de agradecer, pois, por motivos de saúde precisei de um fisioterapeuta e me avisaram que no centro do idoso havia um e então fui lá e ele me atendeu muito bem, então parabéns a prefeita e a equipe”, informou.

A Prefeita Fernanda Hassem também beneficiou o Ramal da Castanheira com a recuperação do ramal e construção de pontes, que a 4 anos que sofreu com o descaso da gestão passada e agora encontra esperança nessa nova gestão.

O ramal tem mais de 37 famílias, além de um grande número de crianças que precisam ir à escola e por falta de acesso ficam sem estudar. A Prefeita sempre de forma transparente juntamente com o Secretário de Agricultura Antônio Francisco colocou para a comunidade a forma como iria ser trabalhado o planejamento para aquele ramal. O sindicato Rural dos Trabalhadores, representado pela Presidente Francisca Bezerra organizou a comunidade, juntamente com o Vereador Rosildo Rodrigues.

“O morador Manoel Marques, falou sobre a satisfação em estarem sendo contemplados com a reestruturação do ramal. “Estou muito feliz em está sendo contemplado ainda este ano com a reestruturação do nosso ramal, aqui vive um grande números de famílias, além de crianças que precisam ir ás escolas, e por conta do ramal não vão”. Sofremos o esquecimento á 4 anos, pois moro a todo esse tempo e não nunca houve um prefeito que fosse até nos, porém estamos encontrando esperança nessa nova gestão”, disse.

“É sempre gratificante ver que tudo que planejamos, logo que assumimos a prefeitura, está sendo realizado, sempre em buscas de melhorias para a população, reestruturando o nosso maquinário para realizar os trabalhos tanto na área rural quanto urbana e tudo isso em apenas 10 meses de gestão. Porque essa é a única forma que podemos levar melhorias para a comunidade, trabalhando”, enfatizou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

