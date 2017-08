Prefeitura de Brasileia valoriza a saúde da população e dos servidores

Ascom Prefeitura de Brasileia

Visando uma boa qualidade de vida, o bem estar dos servidores municipais e da população, a Prefeitura de Brasileia realizou na tarde desta quarta-feira, 23, a entrega de três novos ambientes direcionado para a saúde no município.

A prefeita Fernanda Hassem, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia, juntamente com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) realizaram na Praça Ugo Poli a solenidade de abertura e entrega da Academia ao Ar Livre, a Abertura do Programa: Cuidando da Saúde do Servidor e a Revitalização da Secretaria Municipal de Saúde de Brasileia.

O objetivo do evento é promover uma vida mais saudável aos servidores municipais e a toda população.

Esteve presente no evento a prefeita Fernanda Hassem, o vereador Rogério Pontes, o coordenador do NASF Vandico Lopes, a coordenadora do CAPS Marinete Mesquita, o secretário de saúde Francisco Borges e os servidores municipais e a população brasileense.

Durante o evento a prefeita Fernanda Hassem ressaltou a importância da entrega dos espaços para atividades físicas. “Com recursos próprios a prefeitura está se reestruturando e reorganizando os espaços públicos, a praça Hugo Poli se tornou um complexo, que possui academia, quadra esportiva e pista para pratica de esportes radicais. Além da entrega da academia para a população estamos entregando hoje a revitalização da Secretaria Municipal de Saúde e o lançando o programa Cuidando da Saúde do Servidor”.

Durante a festividade vários grupos realizaram apresentações, a exemplo do grupo de capoeira Mameluco, o grupo Vida em Movimento com a dança Zumba e o funcional com o professor Vandico Lopes. E por falar em valorização a prefeita Fernanda Hassem informou que será ponto facultativo no dia do aniversário do servidor, os servidores terão descontos em supermercados, academias e com o Sesc.

Após sofrer duas enchentes, a Secretaria de Saúde passou por uma grande reforma que foi entregue na última quarta-feira, 23, e o secretário Francisco Borges enfatizou a importância da reforma: “Com as duas últimas alagações que assolou Brasileia, a secretaria não proporcionava condições para trabalho, o primeiro compromisso da Fernanda com a saúde foi a realização da reforma do prédio, proporcionar condições de trabalho aos servidores e melhorar o acolhimento a população”.

Após perder 27 kilos a servidora municipal, Elisangela Braga, destacou o bem que o programa já realizou na sua vida. “Após frequentar durante dois meses o funcional e academia no programa, Cuidando da Saúde do Servidor, consegui controlar meu colesterol, diabetes e o rendimento do meu dia”.

