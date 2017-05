Prefeitura de Epitaciolândia apoia corrida de cavalos no município

Da Assessoria

Neste domingo 28, aconteceu no loteamento baixa Verde a 1° corrida de cavalos do ano, realizada pela associação dos pequenos produtores do município e com total apoio da prefeitura o evento foi um sucesso.

Participaram cerca de 13 animais divididos em 02 categorias a “Mestiço” que teve como campeão o animal “Sete Balas” do proprietário James e a categoria “Raça” na qual o grande campeão foi o cavalo “Sidorf” do proprietário Luis Hassem.

Para o presidente da associação dos pequenos produtores e organizador do evento José Ivonaldo mais conhecido como “Pui”, graças a parceria da associação junto a prefeitura que não mediu esforços fazendo a pista, recuperando o ramal, dando a premiação é que pudemos fazer esse 1° evento.

O vereador Messias agradeceu ao prefeito pelo apoio ao esporte que vêm acontecendo no município, ” o prefeito está de parabéns, investindo no esporte em nossa cidade, que o evento só venha a crescer, estamos aqui para ajudar o prefeito e a população no que for preciso.

O vereador Ademir Sales que também esteve participando do evento, agradeceu e elogiou a organização da associação e o apoio do prefeito, hoje temos aqui um ramal recuperado e uma nova pista para a realização desse esporte que só tem em nosso município no Estado do Acre.

O prefeito Tiao Flores em suas palavras destacou a realização e organização da associação, ” hoje a prefeitura está aqui na condição de parceiro, nossa equipe de obras recuperou o ramal, fez a pista, nosso secretaria de esportes ajudou na organização e nós entramos com a premiação, essa é a primeira festa do ano, nos dias 31/08 a 03/09 a prefeitura irá fazer a 1° Agro Fest, e dentro do evento a tradicional corrida de cavalos onde será a maior que o município já teve.”

