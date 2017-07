Prefeitura de Epitaciolândia – Aviso de Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 013/2017 A COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL, torna público que fica suspenso o Pregão acima referido, marcado para o dia 31/07/2017 às 09h00min (Horário de Local), conforme Aviso de Licitação, publicado no Diário Oficial do Estado Nº. 12.098 Pág. 38, do dia 19/07/2017, por interesse Administrativo. Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257, Bairro Aeroporto – Prédio da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – CEP 69.934-000 – Telefone (68) 3546-4752.

Epitaciolândia, 26 de Julho de 2017.

LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO

Pregoeiro da CMPL

Decreto nº 092/2017

