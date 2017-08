Prefeitura de Epitaciolândia começa preparação do Parque de Eventos para Agro Fest 2017

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos iniciou nesta quarta feira os preparativos do Parque Municipal de Eventos para a realização da 1ª Agro Fest 2017, durante os dias 31 de agosto a 03 de setembro acontecerá o evento repleto de atrações.

A 1ª Agro Fest traz algumas novidades dentre elas o retorno da vaquejada que por quatro anos ficou fora do calendário de eventos do município, em parceria com a iniciativa privada a vaquejada juntamente com a corrida de cavalos irá acontecer em um local fora do parque de eventos situado no Loteamento Baixa Verde.

O Prefeito Tião Flores espera receber por noite cerca de 30 mil pessoas, o evento em questão sempre teve a participação tanto da população de nosso município quanto de nossos vizinhos, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil, Brasiléia, Cobija, o evento conta ainda com grande participação de caravanas vindo da capital e até de outros estados.

Confira a Programação:

1ª AGROFEST EPITACIOLANDIA –ACRE –BRASIL

Calendário da festividade

31/08/2017 – 5ª FEIRA

AS 19.30 – ABERTURA DA I AGRO FEST

AS 20.00 – SHOW GOSPEL – PASTOR CELSON –MINISTERIO MARCADO PELO SANGUE

AS 23.30 – SHOW BANDA PERFIL E MESAK

01/09/2017 – 6ª FEIRA

AS 19.00 – ABERTURA DO RODEIO

AS 22.00 – BANDA MARCOS NERY

AS 01.30 – BANDA AREGAÇAÊ

02/092017 – SABADO

AS 8.00 – CAVALGADA

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 14.00 – JULGAMENTO GADO DE ELITE

AS 20.00 – CONTINUAÇAO DO RODEIO

AS 22.00 – ESCOLHAS DAS GOROTAS AGRO FEST

AS 23.00 – SHOW BANDA JUNIOR E CARLINHOS

AS 01.00 – SHOW NACIONAL JOAO NETO E CRISTIANO

03/09/2017-DOMINGO

AS 8.00 – CORRIDA DE CAVALO

AS 10.00 – VAQUEJADA

AS 19 .00 – FINAL DO RODEIO

AS 22.00 – SHOW BANDA THALES E BRUNO

AS 00.00 – SHOW BANDA SANDRA MELO

Comentários