Prefeitura de Epitaciolândia constrói ponte e recupera ramal na Comunidade Sempre Viva

Cumprindo com o cronograma de recuperação de ramais o prefeito Tião Flores juntamente com Vereador José Antonio (Nego) e o diretor de campo Zeca Mesquita estiveram acompanhando de perto na manhã desta terça dia 19, a conclusão das obras de recuperação do Ramal do Braseiro Comunidade Sempre Viva e a reconstrução de uma ponte, com os serviços concluídos vai garantir o tráfego e escoamento da produção de 6 famílias que estavam isoladas por falta desses serviços.

Segundo o Sr. Bebé proprietário de terras naquela localidade, os serviços vieram em boa hora, pois há tempos várias famílias estavam no total isolamento por falta de uma ponte e a manutenção do referido ramal.

O Vereador Líder da base José Antonio (Nego) agradeceu ao prefeito Tião Flores por atender mais essa reivindicação. “Queremos parabenizar a prefeitura por mais uma vez atender nosso pedido e trazer benefícios para o homem do campo que tanto precisa de apoio”.

Para Flores, essa é mais uma missão cumprida. ”estamos aqui honrando mais um compromisso da prefeitura, estamos trabalhando para garantir que o produtor rural possa ter condições de tráfego, bem como poder escoar sua produção”. E nossa próxima missão é no ramal do km 23 onde teremos que reconstruir pontes e vamos recuperar todo o ramal para atender aquela comunidade. Frisou Tião Flores.

