Prefeitura de Epitaciolândia distribui lixeiras na Cidade

Da Assessoria

Em Epitaciolândia a Secretaria de Meio Ambiente, começou a distribuir nesta sexta-feira as Lixeiras em pontos estratégicos da cidade, como escolas e instituições públicas, segundo o secretário de Meio Ambiente Ivan Lima, alem da distribuição de lixeiras a prefeitura vai iniciar campanhas de conscientização nas escolas e com a população em geral a fim de reduzir a quantidade de lixo gerada e também a forma de armazenamento correto do lixo doméstico.

Além disso, a Secretaria de Obras continua com a missão de uma Cidade Limpa, a situação do Lixo e entulhos no municipio é uma preocupação do Prefeito Tião Flores, desde o inicio de seu mandato, após a realização dos mutirões de limpeza a prefeitura irá implantar um calendário de limpeza que inclui os dias e locais da coleta do lixo doméstico e entulhos em cada bairro.

Vários maquinários estão sendo recuperados para dar suporte na limpeza e reabertura de ruas, e importante frisar que recentemente a prefeitura recuperou a iluminação pública em todos os bairros com reparos e troca de luminárias, em algumas ruas como a entrada da cidade foram instaladas lâmpadas para garantir melhor trafegabilidade aos transeuntes.

