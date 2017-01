Prefeitura de Epitaciolândia e Sebrae se unem com Paróquia para realizar Dia de São Sebastião

Alexandre Lima

Uma reunião realizada na Paróquia de São Sebastião, localizada no Município de Epitaciolândia, distante 240km da capital acreana neste final de semana, marcou inicio dos trabalhos para a organização do festejos do Dia de são Sebastião, padroeiro da cidade.

Neste ano, com a nova administração municipal, a Paróquia não encontrou barreiras em obter parcerias importantes para a realização do evento, também firmando o importante apoio do Sebrae em mais um ano, por entender que o Dia do Padroeiro é uma data que não pode ficar de fora.

Segundo Carlos Passos, essas parcerias é de fundamental importância para que os munícipes e católicos, possam abrilhantar obtendo uma infraestrutura e comemorar o dia do padroeiro da cidade que se comemora no dia 20 de janeiro.

A programação para os eventos alusivos ao Dia, se iniciarão a partir do dia 11, próxima quarta-feira, com uma vasta programação religiosa, com finalidade de arrecadar doações. Vários órgãos públicos foram convidados para que pudessem ajudar e os participantes saiam satisfeitos do evento.

