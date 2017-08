Prefeitura de Epitaciolândia encerra Curso de Vacinação inaugurando a Rede de Frio

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta sexta-feira (04), a primeira Rede de Frio onde serão armazenadas as vacinas do município, instalado nas dependências da Secretaria de Saúde.

A Atividade marcou também o encerramento do Curso de Vacinação para Enfermeiros e Técnicos, que aconteceu no período de 01 á 04 de Agosto, na Escola Joana Ribeiro Amed.

De Acordo com o Vice-Prefeito Raimundão a inauguração da Rede de Frio é para que a população tenha uma vacina de qualidade: “As Vacinas são compostas por substâncias sensíveis, que podem ser prejudicadas se não forem conservadas em temperaturas específicas; por isso estamos nos adequando as normas do Ministério da Saúde e a população terá uma vacina de melhor qualidade, essa é mais uma conquista da Administração feito com Recurso Próprio.”

A Secretária de Saúde Tereza Ribeiro Flores falou que o Município vem se adequando as Políticas de Saúde “Estamos nos adequando as Políticas de Saúde, para isso precisamos de uma estrutura e profissionais de qualidade, solicitamos o curso e passaram a semana se capacitando sobre vacinação e é essa a nossa visão com a Rede de Frio assegurar a qualidade da vacina.”

A Técnica da SESACRE Enfermeira Rosimeire Brasil que ministrou o curso de Vacinação ressaltou que é notável as mudanças na Saúde: Viemos atender a solicitação da Prefeitura ministrando esse curso, aconteceu aula prática em salas de vacinas das unidades e é notável a mudança, pois tínhamos o conhecimento do que era antes e agora está atendendo todos os padrões estabelecidos pelo Ministério de Saúde e isso favorece um bom serviço para a população.”

