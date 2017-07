Prefeitura de Epitaciolândia inicia Programa Antitabagismo

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde iniciou o Programa Antitabagismo que auxiliará pessoas que desejam parar de fumar, mas que sozinhas não conseguem, o primeiro contato com o grupo de 12 fumantes aconteceu na tarde desta terça-feira (04) na Unidade Básica de Saúde João Alves da Silva no Bairro Liberdade.

O Programa tem como objetivo ajudar os fumantes a eliminar o vício por meio de um tratamento que inclui uma equipe de saúde multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, agente de saúde, assistente social e psicólogo. O Programa terá a duração de três meses e a partir dos resultados obtidos por esse grupo, o Programa se estenderá para mais pessoas.

Segundo a Enfermeira Raí Meireles, o tratamento consiste em uma consulta semanal, além da prescrição de medicamentos, assim como atividades educativas e físicas: “Nosso objetivo é ajudar as pessoas dependentes da Nicotina, iremos dar o suporte com a Equipe da Saúde e diante disso o município inicia com essa primeira turma e estamos sendo privilegiados, pois após vários anos sem tratamento para os fumantes a Prefeitura vem promovendo a Saúde da População e várias ações de prevenção estão sendo oferecidas aos usuários da Rede Básica.”

O Sr. Fernando de Souza tem 57 anos de idade e é fumante há 35 anos e deixou claro que quer parar de fumar. “Para mim é muito importante esse Programa, pois há algum tempo penso em parar de fumar por motivos de saúde e o meu objetivo principal agora participando desse tratamento é parar de fumar, pois preciso ter uma vida melhor.” Finalizou o paciente.

