Prefeitura de Epitaciolândia inicia recadastramento de funcionários do quadro permanente

Da Assessoria

Administração: A Prefeitura através da Secretaria de Administração, iniciou nesta terça dia 10, o recadastramento dos funcionários do quadro permanente de pessoal, até o dia 20 deste mês, todos os servidores deveram comparecer no Centro Cultural Raimundo Nonato da Rocha, munidos de seus documentos pessoais para o recadastramento.

Segundo o Prefeito Tião Flores esse recadastramento tem como objetivo saber de fato quantos somos, quem somos e onde estamos, ou seja para que a administração saiba a real situação funcional da prefeitura, para a partir daí fazer a lotação e organizar o quadro pessoal da prefeitura.

Educação: Iniciou ontem as matrículas da Rede Pública Municipal de ensino, pais ou responsáveis deveram comparecer nas escolas da rede municipal munidos de documentos dos filhos (Registro de Nascimento) e comprovante de residência para efetuar as matrículas, lembrando que as matrículas da Escola Municipal João Pedro da Silva, estão acontecendo no Centro Cultural Raimundo Nonato da Rocha.

Saúde: A Secretária Municipal de Saúde, iniciou o acompanhamento dos beneficiários do Programa do Governo Federal Bolsa Família, o objetivo é atualizar o banco de dados dos mesmos.

Obras: A Prefeitura através da Secretaria de Obras, encaminhou para Rio Branco, vários maquinários para reparos e manutenção, dentre eles, dois tratores de esteira para que tão logo fiquem prontos comecem os serviços de recuperação dos pontos críticos de ramais, a fim de garantir o tráfego e escoamento de produção durante o período invernoso. A ideia é recuperar toda frota para que já no início do verão comecem os serviços de recuperação das estradas vicinais de Epitaciolândia.

Comentários