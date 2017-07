Prefeitura de Epitaciolândia inicia recuperação do Ramal da Comunidade Rubicom

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras iniciou nesta segunda (24) o trabalho de recuperação do Ramal Rubicom, onde cerca de 50 km serão restaurados. O Prefeito Tião Flores acompanhado do Vice-Prefeito Raimundão, Secretário de Obras Marco Ribeiro e o Diretor de Obras Zeca Mesquita, foram acompanhar o inicio dos trabalhos no ramal.

O Vice-prefeito Raimundão disse que a Prefeitura está cumprindo mais um compromisso: “Isso é um compromisso de nossa gestão e aqui inicia a reabertura do ramal que há muito tempo boa parte encontra-se intrafegável e agora a Prefeitura está disponibilizando seu maquinário para que o ramal seja recuperado e os pontos críticos piçarrados e atender de forma respeitosa as demandas de todas as comunidades e estamos aqui para valer nossos compromissos.”

O Produtor Rural Osmarildo Ribeiro falou dos benefícios que terão com ramal recuperado: “Vai ficar um bom ramal pra escoar nossos legumes, e os alunos no verão chegam à escola cheios de poeira e no inverno ás vezes nem chegam, pois o transporte escolar não consegue entrar no ramal, então esse trabalho vai trazer muitos benefícios para todos, porque passamos por muitas dificuldades.”

O Prefeito Tião Flores: “Estamos mudando a historia da comunidade do ramal Rubicom que há mais de quinze anos que esse ramal não recebia nenhum beneficio, estava previsto para o mês de agosto o inicio desse trabalho, mais antecipamos e se Deus quiser até o final de Agosto já teremos concluído.”

