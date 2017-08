Prefeitura de Epitaciolândia inicia segunda fase de limpeza dos Bairros

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras vem realizando serviços de limpeza na cidade, como também na Comunidade Vila Progresso no Km 09 da BR 317, onde nos últimos dias recebeu um trabalho de limpeza que segundo moradores há muito tempo não acontecia.

Desde a semana passada, a Secretaria de obras vem realizando a limpeza no Bairro Satel e na ultima segunda-feira a equipe concluiu. A responsável pela equipe de limpeza da cidade Laucirene Alves salientou que se inicia a segunda etapa de limpeza dos bairros: “Essa é a segunda vez que passamos com a limpeza nos bairros, e repetiremos em todos os bairros, passamos cal no bairro Satel e pedimos a compreensão dos moradores devido à situação da limpeza, acredito que a responsabilidade de manter a frente da casa limpa é de todo o cidadão, se cada um cuidar da frente de seu quintal, teremos uma cidade mais bonita”.

O trabalho conta uma equipe de recolhimento, caminhão e maquinário. Em alguns casos é preciso maior colaboração da comunidade Epitaciolandense. A Secretaria de Obras pede que a População ajude a manter a cidade limpa, e informa que após a retirada do material alguns moradores voltaram a despejar entulhos nas calçadas e isso é errado. Esta ação não irá acontecer rotineiramente, e é necessário que todos compreendam que esses materiais são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis, e os mesmos podem está procurando a Prefeitura e solicitando a retirada do entulho.

Desde terça (03) a limpeza, como também recolhimento de entulhos está acontecendo no Bairro Fontinele de Castro.