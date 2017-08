Prefeitura de Epitaciolândia iniciará a construção de duas passarelas

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia após Processo Licitatório irá iniciar a contrução de duas passarelas na cidade, uma delas que liga o Bairro Vila Vitória ao Centro e outra no Bairro Beira Rio.

O Pregoeiro da Prefeitura Sr. Liberato Filho, falou do Processo Licitatório: “ Na verdade o processo licitatório foi aberto no dia 11 de Julho e foi cancelado por falta de documentação das empresas que estavam concorrendo o Processo, e no dia 25 foi aberto novamente, onde a Empresa Euro Construções ganhou a licitação e nesta segunda-feira (31) foi homologado.”

Na quinta-feira (03) acontecerá a assinatura do Contrato e Ordem de serviço para a empresa Euro Contruções contruir as duas passarelas no valor de R$ 29.087,09 com prazo de execução de 30 dias.

Comentários