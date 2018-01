Prefeitura de Epitaciolândia Lança Campanha de Combate Ao Aedes Aegypti

Em função do alto índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti em Epitaciolândia, principal vetor transmissor da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus, a Prefeitura vai realiza uma grande campanha de combate ao mosquito com o objetivo de sensibilizar toda a população quanto aos riscos da doença e a necessidade da contribuição de todos na eliminação dos criadouros do inseto.

A principal frente de atuação no combate ao mosquito será os mutirões de limpeza urbana, que começa nesta quinta-feira (25), onde envolverá a Secretária de Saúde, Obras, Meio Ambiente e Turismo, Assessoria de Comunicação, Corpo de Bombeiros e o pessoal do Exército Brasileiro.

Os agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também estarão presentes nos mutirões, visitando cada residência para: orientar os moradores quanto ao combate; verificar a presença de larvas do mosquito; aplicar veneno em caixas d’água e outros recipientes que são criadouros do inseto.

A Priore o Bairro Vila Militar será o primeiro por se concentrar a maior ocorrência do Aedes Aegypti transmissor da Dengue. E em seguida os outros bairros serão contemplados com o mutirão de limpeza e combate à dengue. Na Ocasião foi feito a entrega do fardamento para os agentes de Endemias que atuaram na campanha.

