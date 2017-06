Prefeitura de Epitaciolândia lança Programa Saúde na Escola

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou na tarde desta quarta-feira uma reunião com Gestores de Escolas do Município, com objetivo de integrar as ações das pastas de Saúde e Educação, implantando o Programa Saúde nas Escolas.

O programa visa contribuir para o crescimento dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com perspectiva para o enfrentamento dos problemas que comprometem o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino municipal e estadual.

A Coordenadora do programa em Epitaciolândia Enfermeira Lidiane Jovino falou que muitas das vezes os pais têm dificuldades de levar seus filhos as unidades de saúde e essa é uma estratégia para cuidar da Saúde dos alunos: “O Programa tem o objetivo de cuidarmos de nossas crianças, adolescentes e jovens e é uma estratégia para levarmos o atendimento até os alunos, mais ainda tem resistência de alguns pais á permitirem que seus filhos recebam o atendimento, um exemplo recente foi na campanha de vacinação, mas isso vem sendo trabalhado, pois as pessoas precisam entender que a Saúde existe para apoiarmos, para ajudarmos.”

Essas ações já vêm acontecendo no município, onde a Secretaria de Saúde levou para as escolas vacinas, palestras e atendimento odontológico.

