Prefeitura de Epitaciolândia mantém calendário de limpeza durante feriado

Nessa segunda dia 23 feriado estadual alusivo aos evangélicos, a equipe da secretaria de obras da Prefeitura de Epitaciolândia trabalhou normalmente.

Visando proporcionar a melhor qualidade de vida aos munícipes, a prefeitura está intensificando os trabalhos de limpeza em nosso município, haja vista a situação de abandono em que se encontrava.

O prefeito Tião Flores, juntamente com o vereador Dino Taxista, estiveram acompanhando de perto os trabalhos de limpeza, para o Prefeito, “estamos fazendo o que foi programado no planejamento participativo com a comunidade, em breve vamos beneficiar todos os bairros levando assim uma melhor qualidade de vida a todos”.