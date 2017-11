Prefeitura de Epitaciolândia oferece treinamento de Técnicas em Segurança e Saúde no trabalho para funcionários

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Administração ofereceu treinamento sobre Saúde e Segurança no Trabalho. As atividades aconteceram no auditório da Escola Belo Porvir e tiveram inicio na terça (07) e encerramento na quinta (11). O treinamento foi com participação de todos os servidores municipais.

O Secretário de Administração José Meneses (Paraguaçú) ressaltou que “a administração municipal tem uma grande preocupação em sanar os problemas existentes relativos á segurança e saúde dos trabalhadores e por isso se dar a importância de nesse primeiro momento conscientizá-los de que a segurança no trabalho deve ser um hábito diário e não um dever a ser cumprido”.

O Encerramento aconteceu com a participação da Secretaria de Educação onde o Secretário Cleomar Portela Eduino salientou “que é importante a prevenção de acidentes de trabalho, mantendo a saúde e o bem estar dos trabalhadores; é por isso que o Técnico em segurança no trabalho já visitou todas as escolas, unidades de saúde, enfim todos os setores da Prefeitura no intuito de realizar uma analise funcional para as devidas providencias”.

Comentários