Prefeitura de Epitaciolândia – Prorrogamento de prazo para recadastramento

A V I S O

A Prefeitura através da Secretaria Municipal de Administração avisa aos servidores do Quadro Permanente, que o prazo para o recadastramento funcional obrigatório foi prorrogado até o dia 31 de janeiro, das 08 às 12 e das 14 às 17hs, no Centro Cultural Raimundo Nonato da Rocha, situado na Rua Integração em frente à praça 28 de abril no Bairro Aeroporto.

O não recadastramento implicará na suspensão de seus vencimentos.

Atenciosamente;

Maria do Carmo Flores da Silva

Secretária de Administração

