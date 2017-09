Prefeitura de Epitaciolândia realiza a 1ª Cavalgada do Agrofest 2017

Alexandre Lima

Com a mudança do percurso que passava pelo município vizinho de Brasiléia, a 1ª edição da feira de negócios de Epitaciolândia, na atual administração que passou a ser chamada de Agrofest, foi realizada com a saída do km 2 da BR 317, passando pelo Avenida Amazônia e retornando pela Rua Alexandre Esteves Neto e Avenida Santos Dumont até o local do evento.

O avento contou com a presença do prefeito Tião Flores e sua esposa, secretários, comissão organizadora e muitos convidados que foram montados em seus animais ou em carros. Todo o trajeto contou com o apoio de homens do Ciretran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Segundo o prefeito Tião Flores, a cavalgada foi um sucesso e parabenizou a equipe organizadora que, apesar do pouco tempo devido mudanças na organização, está sendo possível realizar um bom evento.

José Menezes ‘Paraguaçu’, secretário de planejamento e diretor do evento, comentou que tudo está dentro do previsto e a cavalgada mostrou isso, com a participação de muitos veículos, animais e pessoas.

Na noite deste sábado, dia 2, acontece o desfile e escolha da nova Garota Agrofest, apresentação de bandas locais, rodeio, julgamento de gado de elite, além de apresentação de dupla sertaneja, João Neto e Cristiano, como show principal.

Veja vídeos e fotos.

Comentários