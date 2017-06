Prefeitura de Epitaciolândia realiza atendimento de Saúde Itinerante na Associação Santa Fé

Da Assessoria

Neste sábado, 17 de Junho, a Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de saúde, realizou atendimento Itinerante de Saúde em mais uma Comunidade Rural. Dessa vez aconteceu na Associação Santa Fé no Km 32 da Br 317 sentido capital.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia tem se aproximado das comunidades rurais levando atendimento e fortalecendo o acesso a saúde às famílias do campo, através do Programa Saúde do Produtor Rural. Na ação são oferecidas consultas médicas, Odontológica, atendimento em enfermagem, vacinação, pré-natal, PCCU- Preventivo do Câncer do Colo do Útero, entrega de medicamentos, palestras do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Familia) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) com objetivo de orientar as famílias.

O Prefeito Tião Flores destacou que desde o inicio do mandato tem se empenhado na Saúde do Produtor Rural: “Desde o primeiro dia do mandato estamos fazendo esse trabalho voltado para a saúde do Produtor Rural, iniciamos com atendimento na feira e estamos estendo as comunidades e esse é o quinto atendimento que estamos realizando e quero agradecer, a toda equipe da Secretaria Municipal de Saúde na pessoa da Secretária de Saúde Tereza Ribeiro e também ao apoio dos nossos vereadores que nos dão sustentação na Câmara Municipal, pois estão empenhados no desenvolvimento do Municipio de Epitaciolândia”.

A Coordenadora do Programa Saúde do Produtor Rural Ana Délia falou sobre o funcionamento do Programa: “Estamos com o Programa voltado á Saúde do Produtor, realizamos vários atendimentos e essa é uma determinação do Prefeito, que possamos trabalhar com atenção as comunidades rurais e no sábado dia 24 realizaremos mais um atendimento itinerante que será na Comunidade Filipinas.

O Presidente da Associação Antônio Gonzaga Parabenizou Tião: “Essa é a primeira vez que acontecesse esse atendimento aqui e é muito gratificante pro povo de nossa comunidade e o Prefeito com certeza está de Parabéns.”

