Prefeitura de Epitaciolândia realiza Atendimento Itinerante na Associação Fronteira

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou neste sábado (21) mais um Itinerante na Associação Fronteira, que faz parte do Programa Cuidando da Saúde do Produtor Rural, onde foram atendidas 72 pessoas com atendimento médico e 20 procedimentos odontológicos, como também orientação de técnicas de escovação e prevenção, além de vacinas, teste rápido de glicose e Palestras de Conscientização sobre o Câncer de mama.

A Secretária de Saúde Tereza Ribeiro Flores disse que “é uma satisfação levar os atendimentos da Secretaria para dentro da comunidade, de encontro com o Produtor Rural e esse Itinerante teve um diferencial com Palestras sobre a Campanha do Outubro Rosa que incentiva a reflexão e a conscientização sobre a importância do combate ao câncer de mama.”

Prefeito Tião Flores vem intensificando e melhorando cada vez mais os atendimentos da saúde na Zona Urbana e Rural com ações Itinerantes, Campanhas de Vacinação, saúde da mulher e do homem, como também o retorno do funcionamento da Farmácia que no último mês investiu R$ 121.000.00 em medicamentos e insumos.

