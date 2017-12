Prefeitura de Epitaciolândia realiza Atendimentos em Soldados do Exército

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de saúde realizou na última sexta-feira (15), atendimentos de saúde com testes rápidos, vacinação e palestra sobre a Campanha Dezembro Vermelho, que tem por objetivo prevenir e combater o vírus HIV.

A equipe que realizou os atendimentos foi da Unidade de Saúde João Alves da Silva do Bairro Liberdade, que tem como Coordenadora a Enfermeira Raneyre Lima e a Palestra sobre a Aids, com a Coordenadora do Programa de Educação em Saúde Lidiana Jovino.

A Secretária de Saúde Terezinha Ribeiro Flores parabenizou a Equipe pelo sucesso do trabalho realizado e disse está feliz com os avanços que a Secretaria de Saúde teve em 2017 e que as expectativas são as melhores possíveis para 2018, no intuito de melhorar cada vez mais o atendimento à população”.