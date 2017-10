Prefeitura de Epitaciolândia realiza avaliação dos Programas da Educação

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Educação se reuniu nos dias 18,19 e 20 na Semed, com técnicos e coordenadores da Educação, no intuito de realizar uma apresentação e avaliação do Plano Municipal de Educação, Plano de ações Articuladas (PAR) e o Conviva Educação.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino ressaltou que “desde que assumiu a secretaria tem se preocupado em organizar o sistema educacional do município e é a partir do PAR que a prefeitura vai adquirir recursos para construção de escolas e creches, reformas e aquisição de ônibus, e o Conviva Educação é um ambiente virtual que disponibiliza um conjunto de informações com objetivo de contribuir para a equidade de acesso à informação, formar os dirigentes e equipes técnicas e estimular uma rede de troca de experiências e é no sentido desses conhecimentos que vem a importância da equipe está ciente da situação de cada programa e as metas que temos que alcançar”.

O Prefeito Tião Flores preocupado com o ensino educacional vem dando condições de trabalho para que a Semed realize capacitações, formações e planejamentos, tanto com as equipes técnicas como também com professores da Zona Urbana e Rural.

Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino.

O Conviva Educação é um ambiente virtual gratuito, com quase 5 mil municípios cadastrados, que apoia a gestão das secretarias municipais de educação na garantia do aprendizado de seus alunos.

Como?

Por meio da disponibilização de um conjunto de informações, ferramentas e indicadores relacionados aos temas da gestão (Orçamento, Alimentação, Transporte, etc.), que colaboram para a otimização dos processos administrativos e aprimoramento da prática das secretarias.

O objetivo do projeto é contribuir para a equidade de acesso à informação, formar os dirigentes e equipes técnicas e estimular uma rede de troca de experiências.

