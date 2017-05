Prefeitura de Epitaciolândia realiza caminhada de Combate ao Abuso sexual de crianças e adolescentes

Uma caminhada pela Avenida Santos Drumonnd em Epitaciolândia lembrou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, na manhã desta terça-feira, 16 de Maio. Durante a caminhada, alunos, professores, Secretários Municipais e idosos, deram uma lição de amor a todos os menores vítimas desses crimes, e assim pediram, através de Faixas e cartazes maior atenção e união para combater atos de exploração e violência ao mesmo tempo incentivaram a repreensão e a denuncia do Centro de atendimento do governo Federal no Disque 100 .

Promovida pela Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social do município, com saída na Praça 28 de Abril, a caminhada contou com apoio de entidades ligadas aos direitos da criança e adolescente, como o Conselho Tutelar, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), Centro do Idoso, Escolas Municipais e Escolas Estaduais.

Segundo a secretária de Cidadania e Assistência Social, Ana Paula Alencar, a questão da violência contra crianças e adolescentes é um problema muito mais sério do que podemos imaginar. “É um problema grave e que acontece, muitas vezes, porque as pessoas que deveriam proteger as crianças e adolescentes são as que cometem abuso”, comentou, destacando a importância em se denunciar os casos de abuso às autoridades competentes.

Sobre a data – Historicamente, o dia 18 de maio é lembrado oficialmente como Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A data foi oficialmente instituída pela Lei nº 9.970/2000 em lembrança ao episódio que envolveu a menina Araceli Cabrera Sanchez, que em 18 de maio 1973, na ocasião com oito anos, foi seqüestrada, espancada, violentada, drogada e assassinada. Apesar da grande comoção da sociedade, as investigações policiais foram concluídas e os agressores jamais investigações policiais foram concluídas e os agressores jamais foram punidos.

