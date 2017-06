Prefeitura de Epitaciolândia realiza caminhada do dia nacional do Meio Ambiente

Da Assessoria

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT), realizou nesta Segunda-feira dia 05, a caminhada em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com o tema: “cuidar, guardar, preservar o meio ambiente responsabilidade de todos nós”. A caminhada foi no percurso da Av. Santos Dumont e teve a participação do Prefeito Tião Flores, Exército, DEPASA, alunos das Escolas Municipais e Centro dos Idosos.

A Atividade abriu a programação da semana do Meio Ambiente em Epitaciolândia, que tem como objetivo conscientizar os cidadãos da importância de desenvolver maneiras eficientes para Preservar o Meio Ambiente, nesta terça dia 06, acontecerá o plantio de mudas na praça do Aeroporto com alunos da Bela Flor e Bombeiros Mirins, como também no Igarapé Encrenca, além da distribuição de panfletos e mudas no Mercado Municipal, e na Feira Livre na quinta-feira, dia 08 de Junho.

O Secretário de Meio Ambiente Ivan Lima, falou da ação: “Na verdade já realizamos palestra em Escolas Infantis sobre o Tema, pois acredito que a conscientização é o ponto de partida para termos uma cidade bem cuidada e principalmente quando nos referimos ao Igarapé Encrenca que abastece nossa cidade, daí parte a importância de preservarmos”.

