Prefeitura de Epitaciolândia realiza Dia “D” do Combate a Dengue

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde realizou na última sexta=feira (08), o Dia “D” de combate a Dengue, transmitido pelo Aedes Aegyti, mosquito também transmissor do Zika e Chikungunya.Na última Sexta (08) foi realizado Panfletagem orientando os comerciantes sobre a infestação do Mosquito.

O Objetivo é cumprir um Plano de Ação de 20 dias combatendo o Mosquito. A ação de visitas as casas com entrega de Sacos de Lixos e repelente para idosos e mulheres grávidas estão acontecendo através do trabalho dos Agentes de Endemias, limpeza de ruas e retirada de entulhos através da Secretaria de Obras e a coleta de Lixo através da Secretaria de Meio Ambiente; todos visando a questão da Conscientização da importância de manter o quintal limpo para o não acumulo de água em vasos, pneus e calhas.

Segundo o LIRA (Levantamento Rápido do Indice de Infestação por Aedes Aegytpi), os Bairros Centro e Pôr do Sol estão com risco alto de infestação do Mosquito. Esta semana o trabalho de combate a dengue continua.

